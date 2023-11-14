Сосед забрался в пустую квартиру женщины, постирал ее нижнее белье и был арестован

В Японии арестовали мужчину, который забрался в квартиру к женщине и постирал ее нижнее белье, пишет местное издание Sora News.

Как пишут СМИ, 28-летняя женщина из префектуры Сидзуока вышла утром из дома на работу, но забыла закрыть дверь. Этим воспользовался мужчина, который проник в ее квартиру. Однако злоумышленник не стал заниматься воровством, а вместо этого постирал нижнее белье японки.

Женщина призналась, что, возможно, она бы так и не узнала, что в ее доме был чужой человек, если бы не постиранное белье, развешенное на сушилке. После этого японка обратилась в полицию, но офицерам не пришлось искать подозреваемого — тот сам пришел в участок спустя несколько часов.

Постиравшим белье оказался 50-летний сосед японки. Он признался, что сделал это умышленно, но так и не смог объяснить мотив своего поступка. Японец был арестован, ему предъявили обвинение в незаконном проникновении на чужую территорию.

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