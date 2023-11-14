В розыск объявлен администратор Telegram-канала «Утро Дагестана»

Администратора Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова, организовавшего погром в аэропорту Махачкалы, объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

«Абакаров Абакар Абакарович. Разыскивается по статье УК РФ», — указано в ориентировке.

По какой именно статье разыскивается Абакаров — не указано. В правоохранительных органах считают, что Абакаров является является предполагаемым администратором Telegram-канала «Утро Дагестан», который спровоцировал и координировал беспорядки в Махачкале.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов ответил на обвинения в оскорблении жителей республики.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их. Были задержаны 60 человек.

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.