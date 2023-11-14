Большинство прибывших эвакуационным рейсом Каир — Москва разместят в Волоколамске

Большинство россиян из сектора Газа, прибывших на эвакуационном рейсе из Каира в Москву, будут размещены в временном поселении в Волоколамске, сообщил заместитель главы МЧС РФ Алексей Серко агентству РИА Новости.

«Большинство из них пойдут в санаторий, временное место размещения на базе санатория, где комфортные условия», — уточнил Серко, добавив, что временное поселение находится в Волоколамске (120 километров от Москвы).

Он также подчеркнул, что некоторые из прибывших будут жить у родственников, до которых им помогут добраться.

На вопрос о том, сможет ли МЧС РФ вывезти всех россиян из Газы до конца недели, Серко ответил, что это будет зависеть от того, насколько быстро их будут выпускать из Газы.

«Мы сможем это сделать, но главное — чтобы их там выпустили. Если их выпустят через (КПП) «Рафах», то мы всех разместим, развезем и вывезем», — подчеркнул представитель МЧС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.