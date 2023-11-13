Анна Кузнецова рассказала о помощи «Единой России» в эвакуации граждан РФ из Газы

Россия приступила к эвакуации своих граждан из сектора Газа. Сегодня в Москву должна вернуться первая группа из 70 человек, включая 28 детей. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы РФ, глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.

По ее словам, штаб «Единой России» и фонд «Доктор Лиза» организовали сбор теплых вещей и предметов первой необходимости для эвакуированных россиян.

«Большую часть соотечественников, которые прилетят сегодня, встретят и разместят родственники. Тех, кому сейчас ехать некуда, доставят в пункт временного размещения в Московской области», — заявила Анна Кузнецова.

Она также добавила, что помощь, скорее всего, потребуется и тем соотечественникам, которые будут возвращаться на родную землю в следующие дни.

«Штаб «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству будет оказывать им необходимое содействие. Сейчас важно встретить всех, разместить, а дальше решать возникающие вопросы. В этом поможет опыт партии по поддержке вынужденных переселенцев», — отметила глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству.