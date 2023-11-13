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В Москве банкомат забрал у мужчины 995 тысяч и «отдал» их другому человеку

В Москве мужчина лишился почти миллиона рублей из-за банкомата

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Ilya Naymushin/Reuters

Москвич лишился 995 тысяч рублей из-за того, что не дождался подтверждения банковской операции от банкомата. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в одном из торговых центров столицы. Мужчина хотел внести оплату по ипотеке в размере около двух миллионов рублей, но банкомат принимал не более миллиона.

Россиянин разделил платеж на две части и успешно отправил первую. После второй операции мужчина сразу же отошел от банкомата и только спустя несколько минут понял, что средства не зачислены на счет.

В службе поддержки ему сообщили, что устройство должно было вернуть деньги. Около банкомата купюр не оказалось, поэтому москвич обратился в полицию. Правоохранители быстро отследили того, кто забрал сумму.

Ранее в Москве младшеклассник перевел 121 тысячу рублей с карты матери на онлайн-игру.

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