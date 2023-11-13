В Стамбуле освободят шесть обвиняемых в причастности к теракту в 2022 году

Суд в Стамбуле постановил освободить шестерых из 36 обвиняемых в теракте, произошедшем в 13 ноября 2022 года. Об этом сообщает турецкое агентство IHA.

По информации агентства, среди подозреваемых, которых отпустят на свободу, есть несовершеннолетний.

«В отношении 18 обвиняемых, среди которых Ахлям аль-Башир, продлен арест», — говорится в сообщении.

13 ноября 2022 года на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Подозреваемая в теракте аль-Башир не признала вину. Но она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

До этого министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявлял, что в турецком городе Диярбакыр на юго-востоке страны задержали пятерых террористов, готовивших теракт.

В ходе обысков в домах мужчин, работавших курьерами для прикрытия, были обнаружены взрывчатка, оружие и различные компоненты взрывного устройства.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.