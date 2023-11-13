Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Стамбуле освободят шесть обвиняемых в причастности к теракту в 2022 году

Суд постановил освободить шесть обвиняемых в теракте в Стамбуле в 2022 году

close
100%
Shadati/Global Look Press

Суд в Стамбуле постановил освободить шестерых из 36 обвиняемых в теракте, произошедшем в 13 ноября 2022 года. Об этом сообщает турецкое агентство IHA.

По информации агентства, среди подозреваемых, которых отпустят на свободу, есть несовершеннолетний.

«В отношении 18 обвиняемых, среди которых Ахлям аль-Башир, продлен арест», — говорится в сообщении.

13 ноября 2022 года на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Подозреваемая в теракте аль-Башир не признала вину. Но она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

До этого министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявлял, что в турецком городе Диярбакыр на юго-востоке страны задержали пятерых террористов, готовивших теракт.

В ходе обысков в домах мужчин, работавших курьерами для прикрытия, были обнаружены взрывчатка, оружие и различные компоненты взрывного устройства.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий