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Врач рассказала, какие продукты стоит употреблять в холодное время года

Врач Чижикова: в холодное время года следует употреблять углеводы

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Depositphotos

В холодное время года следует употреблять углеводы, поскольку они являются источником энергии, необходимой для поддержания оптимального уровня теплообмена. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова. Также, по ее словам, важно добавить в рацион продукты, богатые витамином D.

«На нашем настроении и пищевом поведении сказывается нехватка магния, хрома и группы витаминов В. Магний участвует во многих жизненно важных процессах, работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Хром способствует поддержанию нормального углеводного, жирового и белкового обмена, помогает регулировать работу щитовидной железы, сердца, сосудов», — продолжила Чижикова.

Она добавила, что магний и витамины группы В в большом количестве содержатся в молочных продуктах, а также в мясе, рыбе, икре, бобовых, орехах и морской капусте.

Невролог, педиатр Альмира Гимранова до этого отмечала, что продукты, в которых содержится триптофан, синтезирующий серотонин, помогут поднять настроение. Оказать благоприятное влияние на мозговую функцию и уровень серотонина, по ее словам, могут также омега-3 жирные кислоты.

Ранее диетолог назвала полезные для здоровья специи.

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