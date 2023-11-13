На границе Словакии и Украины образовалась огромная пробка из-за польских водителей

На границе Словакии и Украины образовалась очередь из грузовых фур протяженностью около 16 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейское управление Кошицкого края (Восточная Словакия).

Машины стоят со стороны словацкой границы перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) «Вышне-Немецке». Колонна ожидающих въезда на Украину грузовиков протянулась от КПП до села Фекишовце, что составляет около 16 км.

Причиной столь масштабной пробки стали протесты польских перевозчиков. Они блокируют движение грузового транспорта на границе Польши и Украины, в результате чего фуры идут в объезд, через Словакию.

В начале ноября польские водители объявили о начале забастовки с фактическим перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу. Через КПП пропускают только автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом. Забастовка началась из-за льгот, предоставленных украинским водителям, в связи с чем их польские коллеги не выдерживают экономической конкуренции. Забастовка продлится как минимум до 3 декабря.

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