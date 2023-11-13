В Кремле прокомментировали фейк о перегруппировке войск «Днепр»

Положение дел на поле боя в ходе спецоперации на Украине, включая ситуацию на левом берегу Днепра, должны комментировать только российские военные. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря президента спросили о сегодняшнем фейке о якобы перегруппировке войск «Днепр» и попросили уточнить, как в Кремле оценивают ситуацию на левом берегу реки.

«Мы не комментируем ход и положение дел на поле боя в ходе СВО, это прерогатива военных. В этом случае также могут и должны комментировать ситуацию только наши военные», — ответил Песков.

13 ноября госагентства ТАСС и РИА Новости распространили новость о том, что российское Минобороны приняло решение перебросить группировку «Днепр» восточнее реки. Позднее новость удалили.

В сообщении говорилось, что командование группировки оценило сложившуюся ситуацию и якобы решило перебросить войска «на более выгодные позиции к востоку от Днепра».

В Минобороны сообщение о «переброске войск» назвали провокацией.

Ранее Песков прокомментировал сообщения по поводу участия Путина в выборах.