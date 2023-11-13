Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие продукты помогут быстро поднять настроение

Врач Гимранова: индейка, курица и орехи помогут быстро поднять настроение

close
100%
Depositphotos

Продукты, в которых содержится триптофан, синтезирующий серотонин, помогут поднять настроение, рассказала Pravda.Ru невролог, педиатр Альмира Гимранова.

По ее словам, к ним относятся индейка, курица, рыба, орехи, семена тыквы и соевые продукты. Кроме того, аналогичного эффекта помогут добиться углеводы с низким гликемическим индексом, например, цельнозерновые хлебцы и овсянка, продолжила врач. Участие в преобразовании триптофана в серотонин также принимают продукты, богатые витамином B. К ним относятся бананы, авокадо, шпинат и картофель.

Оказать благоприятное влияние на мозговую функцию и уровень серотонина также могут омега-3 жирные кислоты, которые можно получить из рыбы, орехов и льняного масла. Триптофан также содержится в темном шоколаде. Он может стимулировать высвобождение эндорфинов, что также положительно влияет на настроение. При этом Гимранова посоветовала проконсультироваться с врачом перед тем, как вносить изменения в рацион.

10 ноября сообщалось, что побороть ухудшение настроения из-за короткого светового дня могут светотерапия с помощью специальной лампы, а также регулярные физические упражнения и налаживание режима сна.

Ранее диетолог назвала специи, которые могут принести пользу для здоровья.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий