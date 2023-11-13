Врач рассказала, какие продукты помогут быстро поднять настроение

Продукты, в которых содержится триптофан, синтезирующий серотонин, помогут поднять настроение, рассказала Pravda.Ru невролог, педиатр Альмира Гимранова.

По ее словам, к ним относятся индейка, курица, рыба, орехи, семена тыквы и соевые продукты. Кроме того, аналогичного эффекта помогут добиться углеводы с низким гликемическим индексом, например, цельнозерновые хлебцы и овсянка, продолжила врач. Участие в преобразовании триптофана в серотонин также принимают продукты, богатые витамином B. К ним относятся бананы, авокадо, шпинат и картофель.

Оказать благоприятное влияние на мозговую функцию и уровень серотонина также могут омега-3 жирные кислоты, которые можно получить из рыбы, орехов и льняного масла. Триптофан также содержится в темном шоколаде. Он может стимулировать высвобождение эндорфинов, что также положительно влияет на настроение. При этом Гимранова посоветовала проконсультироваться с врачом перед тем, как вносить изменения в рацион.

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