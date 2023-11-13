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Больница «Аш-Шифа» запросила у Израиля топливо после обстрелов

Директор больницы «Аш-Шифа» запросил у Израиля 6 тыс. литров топлива

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Doaa Rouqa/Reuters

Больнице «Аш-Шифа», рядом с которой израильская армия в последние дни наносила авиаудары, требуются 6 тыс. литров топлива. Такой объем горючего запросил у Израиля директор госпиталя Мухаммед Абу Салима. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По словам главы больницы, Израиль хотел предоставить учреждению 300 литров горючего, однако такого количества топлива хватит на нужды госпиталя всего на полчаса. В ответ Абу Салима предложил свой объем и теперь ожидает ответа израильской стороны.

11 ноября стало известно, что продвижение армии Израиля (ЦАХАЛ) было заблокировано у больницы «Аш-Шифа». Позднее ЦАХАЛ стал наносить авиаудары у клиники. В результате были частично разрушены хирургический корпус, отделение кардиологии и родильный дом, а госпиталь в целом остался без воды и электричества.

Отмечалось, что в больнице находятся более 40 новорожденных.

Ранее в Израиле прекратили вещание ливанского канала.

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