Жителя Красноярского края заподозрили в шпионаже в пользу Украины

Федеральная служба безопасности России арестовала жителя Дивногорска Красноярского края по подозрению в передаче Службе безопасности Украины информации о месторасположении российских воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк ФСБ.

По данным службы, мужчина самолично написал через мессенджер сотрудникам СБУ и за денежное вознаграждение отправил им географические координаты и фотографии расположения на территории Красноярского края воинских частей Министерства обороны РФ и критически важных объектов энергетической инфраструктуры.

На распространенном ФСБ видео мужчина рассказывает, что сделал фотографии красноярской гидроэлектростанции и находящейся рядом воинской части. Также он сообщил, что сотрудники СБУ предложили ему продолжить с ними сотрудничество.

В отношении красноярца возбуждено дело по статье «государственная измена», ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

На прошлой неделе сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Блинов по статье УК РФ о государственной измене.

Ранее латвийского экс-депутата посадили за шпионаж в пользу России.