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В Приморье в аварии с автобусом и грузовиком пострадали пять человек

МВД: при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье пострадали пять человек

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Пять человек получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком в городе Артеме. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморья.

«В Артеме полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла в районе дома №15 на улице Кирова. По предварительным данным, водитель автобуса №3, который следовал по маршруту «Артем – Кневичи», не учел дистанцию до едущего впереди грузовика и врезался в него.
В результате аварии пострадали пять человек. В ведомстве не уточнили состояние пострадавших.

9 ноября концертный автобус «кантри-королевы» Шанайи Твейн попал в серьезное ДТП. 13 человек были доставлены в больницу. Сама обладательница «Грэмми» не пострадала, она находилась в другой машине.

До этого в Нижегородской области электропоезд столкнулся с грузовиком. Пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались.

Ранее под Калугой пенсионерка перепутала педали в иномарке и влетела в остановку.

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