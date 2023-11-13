В Приморье в аварии с автобусом и грузовиком пострадали пять человек

Пять человек получили травмы в результате столкновения маршрутного автобуса с грузовиком в городе Артеме. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморья.

«В Артеме полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса», — уточнили в ведомстве.

Авария произошла в районе дома №15 на улице Кирова. По предварительным данным, водитель автобуса №3, который следовал по маршруту «Артем – Кневичи», не учел дистанцию до едущего впереди грузовика и врезался в него.

В результате аварии пострадали пять человек. В ведомстве не уточнили состояние пострадавших.

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До этого в Нижегородской области электропоезд столкнулся с грузовиком. Пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались.

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