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Стали известны подробности экстренной посадки самолета в Челябинске

74.RU: экстренно севший в Челябинске самолет пролетел шесть кругов над ВПП

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Экстренно севший в Челябинске самолет компании «Победа» пролетел шесть кругов над ВПП перед посадкой. Об этом сообщило местное издание 74.RU.

«Сначала два круга пролетели. Некоторые люди стали плакать. Командир корабля ничего не говорил. <..> Резко тормознули при посадке», — рассказал один из пассажиров.

Самолет рейса №323 Сочи (Адлер) — Челябинск (Баландино) приземлился на 43 минуты позже, чем было предусмотрено графиком полета. На борту находился 181 пассажир, включая девять несовершеннолетних.

По данным регионального СМИ, в аэропорту самолет встречали машины скорой помощи и пожарные, однако их помощь не понадобилась.

До этого прокуратура рассказала о неисправности экстренно севшего в Челябинске самолета — у него не выпустились закрылки. Возбуждены проверки на предмет соблюдения требований безопасности представителями авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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