Прокуратура рассказала о неисправности экстренно севшего в Челябинске самолета

Пассажирский самолет, следовавший из Сочи, совершил аварийную посадку из-за технической неисправности, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«12 ноября в 18.43 (16.43 мск) в аэропорту Челябинска (Баландино) совершило аварийную посадку воздушное судно, следовавшее рейсом №323 по маршруту Сочи – Челябинск авиакомпании «Победа»», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при заходе на посадку у самолета возникла техническая неисправность – невыпуск закрылок. На борту находился 181 пассажир, включая девять несовершеннолетних.

В пресс-службе подчеркнули, что приземление прошло благополучно, пострадавших нет.

До этого СМИ сообщали, что самолет, летевший из Сочи, готовится к аварийной посадке в Челябинске.

Пассажирский самолет Boeing-737, летевший из Сочи, благополучно сел в аэропорту Челябинска с неисправными закрылками.

Ранее самолет протаранил автомобиль в Техасе во время посадки.