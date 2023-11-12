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В Харькове произошел пожар на АЗС после взрыва

«Укринформ» сообщил о пожаре на АЗС в Харькове после взрыва

В Харькове после взрыва произошел пожар на автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.

По словам журналистов, что-то взорвалось на заправке в районе железнодорожного вокзала.

«Возник пожар», — говорится в сообщении.

О том, что в Харькове произошел взрыв, сообщал украинский телеканал «Общественное». При этом никакой воздушной тревоги не объявлялось.

Накануне были взрывы в подконтрольном украинским властям Херсоне, а также в Киеве. Взрывы происходили в Днепровском районе Херсона, сообщал глава назначенной украинскими властями городской администрации Роман Мрочко.

Мэр Киева Виталий Кличко, комментируя сообщения о взрывах в украинской столице, заявлял , что в городе работали системы противовоздушной тревоги. Украинский «Центр спасения диких животных» тогда утверждал, что в Киеве из-за ракетного удара пострадала тигрица. Там рассказали, что от шока животное ударилось о решетку, после чего не смогло подняться.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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