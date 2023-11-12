Жителям Москвы рассказали о погоде в воскресенье

В Москве ожидается дождливая погода и до +7°C в воскресенье. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

За сутки в столице выпадет до 17 мм осадков. Это составляет 33% от месячной нормы. Кроме того, произойдет существенное падение атмосферного давления до 727 мм ртутного столба.

Он отметил, что такая погода обусловлена теплым атмосферным фронтом, который связан с атлантическим циклоном. Этот циклон генерирует дождевые тучи.

В то же время в Подмосковье температура составит от +3°C до +8°C. Ветер будет юго-восточным и достигнет скорости 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба.

До этого московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о погоде — дождь и ветер ожидаются до конца воскресенья. Такое же предупреждение распространено и для Московской области.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что с новой недели в Москве заметно похолодает.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег.