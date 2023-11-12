Полицейский торговал секретной информацией через мессенджер

Сотрудника МВД Франции, подозреваемого в продаже досье, отправили за решетку. Об этом сообщает Actu17.

32-летний мужчина служил бригадиром полиции в отделе по борьбе с преступностью в 12-м округе Парижа. По имеющимся данным, за время своей службы он продал сотни полицейских досье с помощью зашифрованных сообщений Telegram.

Проверка в отношении правоохранителя началась в январе. В ходе расследования выяснилось, что он торговал конфиденциальными файлами, к которым имел свободный доступ. Информацию он находил в базе данных криминального учета, досье разыскиваемых лиц и системе регистрации транспортных средств. Также мужчина перепродавал поддельные документы, купленные им самим в других местах. Таким образом он незаконно заработал несколько тысяч евро. Следователи объясняют его мотивы возможным пристрастием к азартным играм.

К настоящему времени полицейский уже находится под стражей после предъявления обвинений в «подделке документов лицом, занимающим государственную должность», «активной коррупции» и «пассивной коррупции».

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