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Россиянам рассказали, как пережить магнитную бурю

Терапевт Лапа: магнитные бури могут оказывать нагрузку на сосуды

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Depositphotos

Магнитные бури — это нагрузка на сосуды. Об этом предупредила в беседе с RT врач-терапевт Людмила Лапа.

Она объяснила, что сосуды реагируют на магнитные бури, так как может происходить их неконтролируемое «сужение и расширение». По ее словам, чтобы пережить эти непростые периоды, важно обратиться к врачу и следовать его указаниям.

«Все люди, которые имеют сосудистые проблемы, это чувствуют. <...> В этот момент надо контролировать давление, кислородное наполнение крови, головы», — отметила врач.

Лапа посоветовала контролировать самочувствие, больше отдыхать, меньше нагружать себя. Особенно нужно уделять внимание правильному и сбалансированному питанию, прогулкам, а также разжижению крови.

До этого синоптик Михаил Леус предупреждал метеозависимых о магнитных бурях в ночь на 12 ноября. Согласно предварительным прогнозам, напряженность магнитного возмущения будет недолгой.

По информации Леуса, ближе к вечеру бури перейдут в слабо возмущенное состояние, а в ночь на 12 ноября возмущения магнитосферы планеты упадут до уровня слабых магнитных бурь класса G1.

Ранее кардиолог назвала неочевидные симптомы проблем с сердцем.

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