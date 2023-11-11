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СК завел дело о теракте после схода поезда в Рязанской области

СК возбудил дело о теракте после схода 19 вагонов с рельсов в Рязанской области

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«Московская межрегиональная транспортная прокуратура»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело после схода вагонов грузового поезда с рельсов в Рязанской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Дело возбуждено по статьям 205 УК РФ («Террористический акт») и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По данным СК, самодельное взрывное устройство сработало на 190-м километре третьего главного пути перегона «Рыбное — Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области. Это произошло 11 ноября в 7:12 мск. В результате 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, 15 из них получили повреждения. Состав ехал от станции «Титан» Октябрьской железной дороги до станции «Юльевка» Приволжской железной дороги.

До этого сообщалось, что прокуратура начала проверку после этого происшествия.

Источник, близкий к МВД, заявлял, что перед сходом грузовых вагонов в Рязани произошел взрыв.

Ранее в Брянской области грузовой поезд сошел с рельсов из-за подрыва железной дороги.

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