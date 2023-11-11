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Врач рассказал, как отличить «пиролу» от простуды и других вирусных заболеваний

Врач Банный: при заболевании «пиролой» характерен мучительный кашель

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Shutterstock

Течение «пиролы» и сезонных простуд различается. Первое и самое важное отличие — это мучительный кашель, который может беспокоить человека часами, практически беспрерывно. Для простуды и других сезонных вирусных инфекций такой симптом нехарактерен. А вот при «пироле» он очень распространен. Об этом «Газете.Ru» рассказал Денис Банный, врач, эксперт Лаборатории «Гемотест».

Второе отличие — потеря обоняния и вкуса.

«Невозможность различать запахи и безразличие даже к самым любимым блюдам — признаки, которые должны вас насторожить. В этом случае целесообразно сдать анализ на коронавирусную инфекцию и точно установить причину недомогания», — заявил врач.

Третье отличие — отсутствие лихорадки.

«При простуде и ОРВИ у многих людей повышается температура. Появляется слабость, ломота в суставах. А при легком и среднетяжелом течении «пиролы» градусник, скорее всего, покажет нормальные значения», — подчеркнул он.

Наконец, по словам врача, при простуде и ОРВИ человек, как правило, много чихает. Так организм пытается избавиться от патогенов, которые заселили слизистые оболочки рта и гортани. При «пироле» чихания обычно нет.

Ранее россиянам перечислили места с высоким риском заражения «пиролой».

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