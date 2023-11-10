В Киргизии пересмотрели свое разрешение на использование матчества

Конституционный суд Киргизии отменил свое решение, принятое летом 2023 года, по которому граждане страны могли брать матчество (матроним). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте суда.

В решении говорится, что Конституционный суд пересмотрел свое решение из-за того, что «позиция суда вызвала большой резонанс в обществе в связи с тем, что большинство населения воспринимает институт матронимов как негативное явление, посягающее на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа».

В июне КС страны постановил, что использовать имя матери могут лица, которые пережили жизненные трагедии и получили психологическую или физическую травму, либо имеющую «иной негативный жизненный опыт, связанный с ролью отца в их жизни, подтвержденное судебным актом».

В июле сообщалось, что возможность введения матронима инициировала активистка и художница Алтын Капалова. Тогда в Конституционном суде были уверены, что это решение не нарушает традиции киргизского общества, связанные с присвоением имени.

Ранее в МВД Дагестана выступили против отправки нюдсов.