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Собака бойцовской породы напала на детей в Калуге

В Калуге двое детей попали в больницу после нападения собаки бойцовской породы

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Shutterstock

В Калуге крупная собака напала на детей. Об этом сообщает KP40.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Веснушки. Собака бойцовской породы без хозяина и намордника набросилась на двоих детей, которые стояли у подъезда и что-то обсуждали.

Отогнать животное помог таксист, который оказался рядом. После этого пес побежал в другой двор, где напал на мальчика. Оба ребенка оказались в больнице. По словам матери десятилетней пострадавшей, врачам пришлось накладывать швы из-за рваных кусаных ран. Ее дочери питомец прокусил ногу и травмировал локоть.

«Она боится выходить на улицу. Уже сидит и винит себя, что пошла гулять. Говорит, если бы не пошла, ничего бы не произошло», — поделилась мать ребенка.

После инцидента выяснилось, что у собаки есть хозяин. Мужчина признал свою вину. На данный момент правоохранители проводят проверку.

Ранее в Краснодаре ветеринар прооперировал собаке здоровую лапу.

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