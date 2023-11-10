В Госдуме оценили, возможен ли полный запрет использования животных в цирках

Законопроект о запрете использования животных в цирковых представлениях отправят в рассылку, чтобы получить отзывы региональных властей, сенаторов и правоведов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Такое решение было принято в ходе заседания Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Первый зампред комитета Владимир Бурматов отметил, что большинство отзывов на документ, вероятно, будут отрицательными. Однако, по его словам, у местных властей есть возможность повлиять на ситуацию без тотального запрета.

Депутат отметил, что реализация инициативы невозможна, в том числе из-за того, что учреждения, которые могут принять животных, заполнены почти полностью, а отпустить их на волю не получится. Однако решить проблему можно без принятия федерального закона, считает Бурматов.

«Практически ни в одной стране мира, за редким исключением, регулирование этого вопроса не относится к федеральному уровню. Оно регулируется на уровне штатов, земель и прочих административных единиц. У нас практика построена так, что мэр, глава администрации любого города может у себя это запретить», — сказал он.

Исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что идею запрета на использование животных в цирках поддерживает в том или ином виде каждый второй россиянин.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще посещать цирковые шоу.