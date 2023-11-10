Участники конкурса «Это у нас семейное» из Севастополя оказывают волонтерскую помощь

Участники конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» — семья Панковых из Севастополя — в рамках проекта оказывают волонтерскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

«О старте конкурса «Это у нас семейное» мы узнали, когда у нас в гостях были бабушка с дедушкой. Мы сразу решили принять участие в таком объединяющем семью проекте, чтобы поделиться историей нашей семьи и показать, как важно бережно хранить и приумножать семейные традиции», — рассказала Юлия Панкова.

Отмечается, что семья сейчас работает над заданием «Добро и благодарность». Одно из заданий этого направления называется «Мы – волонтеры». В рамках этого задания семья собирает посылки, чтобы отправить их жителям ДНР и бойцам СВО.

В семье Панковых сошлись две династии строителей и плотников. Профессия мамы стала продолжением профессии ее деда. А у отца профессиональную династию представляют четыре поколения.

«Чтобы сохранить опыт и навыки наших предков, мы основали столярную мастерскую. Работа с натуральным и экологически чистым материалом (деревом) дает возможность внести свой вклад в сохранение окружающей среды», — отметила женщина.

Об этом она рассказывает и в своем блоге, в котором семья продвигает образ рабочих профессий. В этом году женщина стала победителем проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в категории «Начинающие» в направлении «Корпоративный блог».

Кроме того, семья является финалистом регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года – 2023» в номинации «Семейная династия».

«Наши деды и папа очень трепетно относятся к патриотическому воспитанию в семье. Именно они передали уважение к истории и памяти наших героических предков детям. Парад Победы, шествие «Бессмертного полка» – всегда для нас очень важные события», — рассказала о традициях Панкова.

Напомним, регистрация на конкурс «Это у нас семейное» стартовала 4 сентября 2023 года и продлится до 18 декабря 2023 года. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.