Россиянам перечислили продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

В холодильнике нельзя хранить крупы, потому что они могут впитать в себя воду, что приведет к развитию плесневых грибов. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Помимо этого, аналогичный эффект может наступить от хранения в холодильнике сахара и соли, предупредила эксперт. Эти продукты также могут сформироваться в крупные куски, поэтому их будет сложно измельчить. Врач также не советует хранить в холодильнике домашние заготовки.

«Домашние соленья прекрасно хранятся при комнатной температуре. Если мы положим их в холодильник, то станем забивать его мощность. И это просто будет лишней тратой электроэнергии», — пояснила Мухина.

По ее словам, в холодильник не стоит класть продукты, которые источают сильный запах, например лук, потому что они могут передать свой аромат другим продуктам, а также цитрусовые. Последние могут быстро испортиться и покрыться плесенью от такого хранения.

Руководитель отдела закупок компании «ПУТИНА» Ольга Калайджян до этого рассказала «Газете.Ru», что икру нельзя хранить в открытой железной банке. По ее словам, при нарушении герметичности внутрь проникает воздух, который вызывает окисление металла, а вкус икры может получить «металлический оттенок».

Ранее врач назвал продукты, которые важно включать в рацион для здоровья суставов.