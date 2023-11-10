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Врач назвала безопасное количество меда, которое можно съедать в день

Врач Соломатина: в день можно съедать только одну чайную ложку меда

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В день можно съедать не более одной чайной ложки меда, чтобы не навредить здоровью. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в данном продукте содержатся многие полезные вещества, включая микро- и макроэлементы, а также различные ферменты.

«Как десерт чайную ложку в день можно употребить. От этого будет только польза — он обладает успокаивающим, разогревающим действием», — сказала врач.

Однако при чрезмерном потреблении меда можно нанести вред своему здоровью, поскольку он представляет собой тот же сахар. В частности, у человека могут развиться инсулинорезистентность, сахарный диабет и ожирение.

«Есть люди, которые полностью отказываются от сахара и при этом едят много меда по несколько раз в день. И они не понимают, почему у них зашкаливает сахар, растет вес. Просто нужно понимать, что мед содержит много сахара и калорий», — пояснила Соломатина.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина до этого говорила, что мед, корень женьшеня, яйца и орехи помогут бороться с усталостью.

Ранее сообщалось, что россияне с наступлением осени стали чаще покупать продукты для иммунитета.

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