Прокуратура проверила «Университет магии и колдовства» в Московской области

Прокуратура Московской области проверила деятельность «Международного университета магии и колдовства». Учреждение после этого обязали вывесить на своем сайте предупреждение, что оказываемые в нем услуги не являются образовательными. Провести проверку сотрудников прокуратуры призвал депутат Госдумы Александр Толмачев. Слово «университет» в названии заведения дискредитирует систему образования, заявил он в интервью Общественной Службе Новостей.

«Еду по Ивантеевке, читаю вывеску — «Международный университет магии и колдовства». Оказывается, в моем округе и такой есть! Чудеса: руководил молодежной организацией, работал со всеми школами, ссузами и вузами Подмосковья, а о таком не слыхал», — рассказал депутат.

Толмачев сравнил это заведение с Российским университетом дружбы народов, отметив, что, хотя оба учреждения называются университетами, но у одного на это есть право, а у другого – нет. Использование такого термина в неподходящих ситуациях дискредитирует систему образования, подчеркнул он.

«Конечно же, никакой это не университет, а контора, которая оказывает консультационные услуги. Там нет никаких настоящих факультетов и быть не может. И образования никакого нет. А кто-то ведь всерьез думал, что идет учиться в университет», — сказал Толмачев, добавив, что владельцы магического «университета» вводили людей в заблуждение.

На сайте «университета» владельцы должны по предписанию прокуратуры сообщить пользователям, что оказывают «консультационные» услуги, а не образовательные.

В качестве других примеров ненастоящего образования депутат привел блогеров Елену Блиновскую и Аяза Шабутдинова.

Напомним, Шабутдинова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, он находится в столичном СИЗО-7. Его арестовали на месяц и 13 суток — до 16 декабря.