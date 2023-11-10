Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прокуратура проверила «Университет магии и колдовства» в Московской области

Депутат Толмачев призвал прокуратуру проверить «Университет магии и колдовства»

close
100%
Depositphotos

Прокуратура Московской области проверила деятельность «Международного университета магии и колдовства». Учреждение после этого обязали вывесить на своем сайте предупреждение, что оказываемые в нем услуги не являются образовательными. Провести проверку сотрудников прокуратуры призвал депутат Госдумы Александр Толмачев. Слово «университет» в названии заведения дискредитирует систему образования, заявил он в интервью Общественной Службе Новостей.

«Еду по Ивантеевке, читаю вывеску — «Международный университет магии и колдовства». Оказывается, в моем округе и такой есть! Чудеса: руководил молодежной организацией, работал со всеми школами, ссузами и вузами Подмосковья, а о таком не слыхал», — рассказал депутат.

Толмачев сравнил это заведение с Российским университетом дружбы народов, отметив, что, хотя оба учреждения называются университетами, но у одного на это есть право, а у другого – нет. Использование такого термина в неподходящих ситуациях дискредитирует систему образования, подчеркнул он.

«Конечно же, никакой это не университет, а контора, которая оказывает консультационные услуги. Там нет никаких настоящих факультетов и быть не может. И образования никакого нет. А кто-то ведь всерьез думал, что идет учиться в университет», — сказал Толмачев, добавив, что владельцы магического «университета» вводили людей в заблуждение.

На сайте «университета» владельцы должны по предписанию прокуратуры сообщить пользователям, что оказывают «консультационные» услуги, а не образовательные.

В качестве других примеров ненастоящего образования депутат привел блогеров Елену Блиновскую и Аяза Шабутдинова.

Напомним, Шабутдинова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, он находится в столичном СИЗО-7. Его арестовали на месяц и 13 суток — до 16 декабря.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий