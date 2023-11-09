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Неадекватный мужчина напал с лопатой на автобус в российском городе

В Сочи мужчина напал на автобус с лопатой и начал громить его

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Телеграм-канал ЧП Сочи

В Сочи мужчина напал на рейсовый автобус с лопатой. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел 9 ноября на улице Яна Фабрициуса, у дома №2/28А. По словам очевидцев, мужчина заранее приехал на машине, припарковал ее и стал дожидаться автобуса. Когда рейсовый автобус №94 подъехал к остановке, агрессивный гражданин подошел к нему, вооружившись лопатой и металлической трубой. Он нецензурно оскорбил водителя и выбил боковые окна. Затем нарушитель скрылся с места ЧП, а автобус уехал. Внутри автобуса находились пассажиры.

Нарушителя разыскивает полиция.

Ранее жительница Пензы покинула автобус на ходу, выйдя в окно, и попала на видео.

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