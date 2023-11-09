Суд оштрафовал певицу Максакову за неуказание статуса иноагента в соцсетях

Пресненский суд Москвы оштрафовал оперную певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом) на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах в социальных сетях. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

«Судом назначен штраф в размере 30 тыс. рублей в отношении Максаковой-Игенбергс М. П. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом)», — указали в суде.

Минюст внес Максакову в список иноагентов в мае 2023 года. Позднее певица покинула Россию.

В августе Максакова рассказала, что в Латвии певицу Лайму Вайкуле обожают как божество. Певица также поблагодарила латвийскую звезду за то, что на ее фестивале было много украинской символики. Помимо этого, Максакова оценила помощь Вайкуле в сборе средств для Украины. Она поразилась качеству организации фестиваля и пожаловалась, что на Украине аналогичное мероприятие провести не получится из-за экономии денег.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева тайно записала в России новый альбом.