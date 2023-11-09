Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд оштрафовал певицу Максакову за неуказание статуса иноагента в соцсетях

Суд оштрафовал Максакову на 30 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресненский суд Москвы оштрафовал оперную певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом) на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах в социальных сетях. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

«Судом назначен штраф в размере 30 тыс. рублей в отношении Максаковой-Игенбергс М. П. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом)», — указали в суде.

Минюст внес Максакову в список иноагентов в мае 2023 года. Позднее певица покинула Россию.

В августе Максакова рассказала, что в Латвии певицу Лайму Вайкуле обожают как божество. Певица также поблагодарила латвийскую звезду за то, что на ее фестивале было много украинской символики. Помимо этого, Максакова оценила помощь Вайкуле в сборе средств для Украины. Она поразилась качеству организации фестиваля и пожаловалась, что на Украине аналогичное мероприятие провести не получится из-за экономии денег.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева тайно записала в России новый альбом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий