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Обвиняемый в слежке за домом военкора Коца отправлен под домашний арест

Следившего за домом военкора Коца мужчину отправили под домашний арест

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Леонид Гутаров, обвиняемый в слежке за военкором Александром Коцем, отправлен под домашний арест решением Бутырского суда Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Срок домашнего ареста установлен до 7 января.

Следственный комитет России 9 ноября предъявил Гутарову обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни.

В сообщении уточнялось, что обвиняемый за вознаграждение собирал информацию о журналисте Александре Коце. В течение трех дней он вел скрытое наблюдение за его жилищем и под обманным предлогом пытался получить от супруги журналиста информацию о его профессиональной деятельности. Собранные сведения он передал соучастнику через Telegram.

После задержания у обвиняемого был проведен обыск. На допросе он признал свою вину.

Сам военный корреспондент Александр Коц отказался как-либо высказываться по этому поводу. «Простите, это моя семья, я не комментирую», — сказал он.

При этом в своем Telegam-канале Коц написал, что его домашний адрес находится в открытом доступе на украинском сайте «Миротворца», поэтому злоумышленник легко на него вышел. Супруга незнакомцу не открыла и вызвала полицию. Коц также отметил, что и ему, и всей его семье неоднократно поступали угрозы.

Ранее писатель, предсказавший конфликт на Украине, дал прогноз на СВО.

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