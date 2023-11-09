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Политолог: Путин проявляет искреннее внимание к спасению детей

Политолог Майоров: Путин уделяет особое внимание детской медицине

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проявляет искреннее внимание к спасению детей. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил доцент факультета политологии СПбГУ Арсений Майоров, комментируя визит главы государства в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева. Эксперт подчеркнул, что в РФ продолжают оказывать эффективную медицинскую помощь детям, несмотря на международную турбулентность.

«В самом начале всей этой кутерьмы с беспрецедентным усилением санкционного давления в 2022 году были опасения, что Россия столкнется с недостатком лекарств. Президент, посетив Центр имени Дмитрия Рогачева, делает акцент на том, что сильно бояться чего-то не стоит, ведь наше здравоохранение в целом налажено», — отметил политолог.

Он добавил, что приезд Путина в центр имени Рогачева важен для привлечения молодых специалистов в отечественную медицину.

Российский лидер посетил центр имени Рогачева 8 ноября. Он ознакомился с работой корпуса ядерной медицины, который призван повысить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Также глава государства нанес визит в отделение анестезиологии и реанимации, где осмотрел операционную, а также школьную и игровые комнаты.

Кроме того, Путин проведал маленьких пациентов. Президент вручил им подарки и сфотографировался с ними.

Ранее Путин призвал уделять больше внимания развитию направления медицинской реабилитации в РФ.

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