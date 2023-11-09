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Вологодский экс-губернатор Кувшинников стал сенатором

Экс-губернатора Вологодской области Кувшинникова назначили сенатором

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Глава Вологодской области Георгий Филимонов подписал постановление о назначении бывшего губернатора региона Олега Кувшинникова сенатором от области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с досрочным прекращением полномочий сенатора Российской Федерации Даниловой Ольги Михайловны — представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области, постановляю: наделить полномочиями сенатора — представителя от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Кувшинникова Олега Александровича», — сказано в постановлении.

Олег Кувшинников был губернатором Вологодской области с 2011 года. Георгий Филимонов ранее занимал должность зампредседателя правительства Московской области.

3 ноября Филимонова представили членам правительства региона после досрочной отставки Кувшинникова, которую утвердил президент России Владимир Путин. В этот же день Филимонов выдвинул кандидатуру Кувшинникова на пост члена Совета Федерации.

В августе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что глава Белгородского района Владимир Перцев ушел в отставку.

Ранее губернаторам предсказали новые отставки после ухода главы Вологодской области.

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