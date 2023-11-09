В Госдуме оценили предложение Матвиенко освободить многодетные семьи от НДФЛ

Любые предложения, направленные на помощь семьям с детьми, стоит рассматривать и рассчитывать, во сколько они обойдутся бюджету, убеждена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так в беседе с RT она отреагировала на предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ.

Внимания заслуживают инициативы, направленные на поддержку многодетных семей, пожилых граждан, выступающих опекунами детей, подчеркнула депутат.

Утверждать подобные инициативы можно с помощью дополнительных законопроектов, добавила Бессараб. Она напомнила, что на ближайших двух чтениях депутаты рассмотрят федеральный бюджет и бюджет социального фонда.

«К сожалению, сегодня мы уже рассматриваем поправки ко второму чтению, — пояснила она. — То есть если сегодня дополнительного что-то вносить, уже просто не хватит времени».

Напомним, Матвиенко помимо отмены НДФЛ для многодетных семей призвала также разработать программу индивидуального жилищного строительства малоэтажных домов, ориентированных на такие семьи.

В правительстве ранее не поддержали законопроект о переводе многодетных работников на четырехдневную рабочую неделю.