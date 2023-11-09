Власти Украины считают, что в стране нет русского нацменьшинства

На Украине «не существует русского национального меньшинства». Такое заявление сделала вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, сообщает РИА Новости.

По словам Стефанишиной, на Украине нет юридически оформленного сообщества, которое идентифицировало бы себя как русское, однако есть украинцы, говорящие на русском языке.

8 ноября стало известно, что требование к Киеву уважать другие языки для членства в ЕС не коснется русского. Еврокомиссия не будет обращать внимание на положение дел с русским языком при оценке готовности Украины к вступлению в Евросоюз. При этом в Европейской комиссии крайне заинтересованы в завершении украинской реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на территории республики.

Скандалы из-за использования в быту русского языка случаются на Украине регулярно. Так, в октябре стало известно о конфликте в такси из-за нежелания водителя переходить на украинский. А в ноябре бойцы ВСУ в Виннице устроили драку с сотрудниками СБУ из-за русской песни.

Ранее на Украине призвали считать всех русскоязычных в рядах ВСУ врагами.