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Крепкий сон спас жизнь россиянке, которая лежала на железнодорожных путях

На Алтае поезд с 29 вагонами проехал над спящей на путях женщиной

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Depositphotos

ЧП произошло на перегоне между станциями Арбузовка и Дальний Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае, грузовой состав проехал над женщиной, спящей на путях. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

49-летняя женщина возвращалась домой после празднования дня рождения, она вышла не на своей станции и решила идти домой пешком по путям.

По дороге жительница Алтайского края пила алкоголь и в какой-то момент упала между рельсами и крепко заснула.

Человека, лежащего на путях, заметил машинист грузового поезда, он применил экстренное торможение, но остановить состав не успел. 29 вагонов пронеслись над спящей россиянкой, женщина не пострадала.

Ранее в Нижегородской области электропоезд столкнулся с грузовиком.

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