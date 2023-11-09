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Пьяный россиянин натравил собаку на соседа из-за громкой музыки

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина натравил собаку на соседа из-за музыки

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Pexels

Инцидент произошел в многоэтажке в Василеостровском районе Петербурга, мужчина натравил собаку на пьяного соседа. Об этом сообщает «Фонтанка».

Конфликт между соседями произошел еще в середине октября, 34-летний мужчина слушал музыку в своей квартире и выпивал. В дверь к нему постучался сосед и попросил убавить звук, молодой человек согласился.

В пять утра сосед снова вернулся в квартиру к петербуржцу, между ними возникла ссора, мужчина дважды ударил соседа кулаком по лицу, после чего натравил на него своего питбуля.

Спустя месяц владелец собаки сам пришел в полицию с повинной и рассказал о произошедшем. Обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее недовольная соседка укусила за нос 61-летнюю председательницу ТСЖ.

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