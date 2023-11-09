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В детском саду спасатели с ножовкой помогли ребенку выбраться из игрушечной кухни

В Амурской области ребенок застрял в отверстии игрушечной кухни

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Depositphotos

В Амурской области спасатели вызволили ребенка, который просунул голову в один из предметов мебели. Об этом сообщает Telegram-канал «Амурские спасатели».

Инцидент произошел в детском саду. Ребенок играл с другими детьми и просунул голову в отверстие игрушечной кухни. Воспитанник попытался выбраться самостоятельно, но сделать это не получилось. В результате педагогам пришлось вызвать спасателей, которые оперативно прибыли на место.

«Профессионалы аккуратно и осторожно выпилили часть конструкции из ДСП небольшой ножовкой и освободили малыша», — сообщается в публикации.

Воспитанник не пострадал.

Ранее в Новосибирске родители пожаловались на то, что воспитатель избивает и унижает детей.

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