Российские врачи удалили у пациентки 40-сантиметровую опухоль

В Крыму женщине успешно удалили крупное новообразование. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Россиянка обратилась к врачу после того, как похудела на 20 килограммов. Она заметила, что объем талии не уменьшается. Во время исследований выяснилось, что у пациентки появилась опухоль диаметром более 40 сантиметров и массой около 15 килограммов.

Врачи приняли решение прооперировать женщину. По словам специалистов, манипуляция осложнялась тем, что новообразование вросло в артерии, вены и почку.

«Во время операции опухоль была удалена вместе с почкой, после чего здоровый орган был имплантирован обратно», — сообщается в публикации.

Хирургическое вмешательство длилось четыре часа. На данный момент пациентка восстанавливается.

Специалисты добавили, что подобные опухоли встречаются редко. Обычно их выявляют на более ранних стадиях.

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