У главы Башкирии подтвердился коронавирус

Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусной инфекцией и ушел на самоизоляцию. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы региона.

Там рассказали, что Хабиров проходит лечение, но в то же время продолжает работать дистанционно.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас на территории РФ наблюдают вторую осеннюю волну ковида. По ее словам, за месяц количество инфицированных увеличилось в два раза.

Также Попова отметила, что в этом сезоне россиянам не предлагают вакцинироваться от COVID-19, так как специалисты посчитали, что сейчас риски получить осложнения после инфицирования стали ниже.

При этом Попова рекомендует сделать прививку против вируса гриппа. Несмотря на то что в России в последнее время увеличилось число людей, заболевших гриппом и респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), Роспотребнадзор спокоен, поскольку тяжесть течения заболеваний не вызывает озабоченности.

Ранее в России выявили 10 первых случаев инфицирования штаммом коронавируса «пирола».