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Авария оставила без света, воды и тепла более 20 тысяч жителей Владивостока

Во Владивостоке 20 тысяч горожан остались без воды, тепла и света из-за аварии

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Во Владивостоке 20 тыс. горожан остались без света, тепла и воды из-за энергоаварии. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Инцидент случился в 11:25 (04:25 мск). Из-за аварии электричество отключилось в домах на улицах Крыгина, Леонова, Саратовской, Сипягина, а также в Перекопском переулке. Спустя несколько минут во время работ на магистральной теплотрассе случилась вторая авария. Она оставила без тепла и горячей воды 126 многоквартирных домов и 120 домов краевой столицы.

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока начала проверку инцидента. Также прокуратура проследит за перерасчетом размера платы за фактически не оказанные услуги, отметили в ведомстве.

До этого на Бассейной улице в Санкт-Петербурге рядом со зданием городского суда горячая вода затопила проезжую часть и автомобили. На улице образовалось плотное облако пара, машины оказались заблокированы в горячей воде. Пассажир одного из автомобилей едва не обварился, потому что не мог выбраться из машины. Спасатели эвакуировали его в безопасное место.

Ранее стало известно, что более 50 человек пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в ТЦ в Москве.

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