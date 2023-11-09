Бывший агент ЦРУ рассказал об осознании США своего проигрыша на Украине

В США пришли к осознанию невозможности победить в конфликте на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший разведчик ЦРУ Фил Джеральди.

«Каким-то чудом нечто проникло в их [американских политиков] твердые лбы, и они поняли, что не выиграют этот конфликт», — сказал экс-агент.

Джеральди считает, что власти США уже начали «подталкивать» украинских партнеров к альтернативным, не военным, путям разрешения конфликта. Кроме того, эксперт предположил, что в ближайшие месяцы следует ждать неких перемен, включая снижение накала боевых действий.

Бывший разведчик не обошел вниманием и недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в США. По мнению Джеральди, украинский лидер получил холодный прием, поскольку в Штатах поняли, что Зеленский — не «политический тяжеловес» и плохо подходит на роль защитника демократии.

До этого Зеленский пытался развеять слухи о том, что Запад давит на него с целью проведения переговоров с Россией. Он заявил, что ни в ЕС, ни в США не говорят ему, чтобы Украина «села с Россией разговаривать».

Ранее в офисе Зеленского высказались о возможной «усталости» мира от Украины.