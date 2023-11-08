В полиции Москвы объяснили, зачем устроили проверку частного детского сада и забрали детей

Шестерых воспитанников из частного детского сада на севере Москвы доставили в отделение из соображений безопасности, так как у организации, где находились дети, отсутствовала необходимая документация. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

По словам правоохранителей, они проводили проверку после обращения жительницы дома на ул. Космонавта Волкова о незаконном детском саду в многоквартирном доме. Сотрудники полиции рассказали, что при проверке учреждения обнаружили в нем восьмерых воспитанников с людьми, которые, как утверждают полицейские, фактически не несли ответственность за дошкольников.

Шестерых детей они забрали в отделение, а двоих передали их законным представителям. Позже детей из полиции забрали их родители.

Ранее представитель детского сада рассказала, что родители воспитанников возмущены действиями правоохранительных органов.