В Херсоне произошла серия взрывов

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Иные подробности случившегося не приводятся. Согласно данным карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области действует режим воздушной тревоги.

До этого глава администрации Херсона Роман Мрочко сообщал о взрывах в городе. Глава городской администрации призвал местных жителей позаботиться о безопасности для себя и своих близких, а также не выходить на улицу без необходимости.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в МВД Украины назвали взрыв у помощника Залужного несчастным случаем.