На Украине заочно приговорили к тюрьме главу Херсонской области

Губернатора Херсонской области Владимира Сальдо приговорили к тюремному сроку на Украине. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

«Одесский суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы Владимира Сальдо, бывшего мэра Херсона...» — пишут журналисты.

После начала спецоперации РФ на Украине Сальдо стал одним из основателей пророссийского комитета спасения за мир и порядок, в который входили общественники Херсонской области.

В апреле 2022-го политика назначили главой администрации Херсонской области, а в июне он получил паспорт гражданина РФ — первым в регионе. 30 сентября Сальдо стал одним из подписантов договора о вхождении Херсонской области в состав России, после чего был официально назначен врио главы региона.

Спустя год депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо на должность губернатора Херсонской области.

Подробнее о биографии Сальдо — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что пережил несколько покушений.