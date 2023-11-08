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Московский водитель автобуса поставил в салоне гамак для отдыха

В Москве водитель поставил гамак для отдыха в салоне автобуса

В Москве водитель автобуса поставил гамак в салоне, чтобы отдыхать во время перерыва. Об этом сообщает «Подъем».

По информации издания, отдых водителя в гамаке, установленном в салоне автобуса, засняли очевидцы. В этот момент транспортное средство находилось на конечной остановке во время межрейсовой стоянки. Пассажиров внутри не было.

«Безусловно, поручни в автобусах не предусмотрены для размещения гамака или иных предметов. С водителем автобуса коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения», — рассказали в пресс-службе московского «Организатора перевозок», передает «Подъем».

В ведомстве также отметили, что комнаты отдыха для водителей на конечных остановках оборудованы всем необходимым.

Ранее в Рязани недовольный пассажир автобуса угрожал водителю пистолетом.

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