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Путин опустился на колено ради фото с детьми в онкоцентре

Путин опустился на колено ради фото с детьми в центре имени Рогачева

Президент России Владимир Путин проведал маленьких пациентов в Федеральном научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева и сфотографировался с ними. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Судя по кадрам, российский лидер сначала вручил детям подарки, а затем, по просьбе одной из пациенток, сфотографировался с ребятами. В процессе Путин решил, что кадр выйдет удачнее, если он опустится на одно колено.

Президент посетил центр имени Рогачева 8 ноября. Он ознакомился с работой корпуса ядерной медицины, который призван повысить объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Также Путин нанес визит в отделение анестезиологии и реанимации, где осмотрел операционную, а также школьную и игровые комнаты.

Отмечается, что в процессе посещения центра президент пообщался как с пациентами, так и с их родителями.

До этого сообщалось о совещании на тему мер по борьбе с онкозаболеваниями с участием Владимира Путина и членов кабмина.

Ранее Путин наградил государственной премией одного из родоначальников лапароскопической хирургии в онкологии Игоря Хатькова.

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