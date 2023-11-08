В Москве призвали запретить мигрантам работать в такси

В Москве нужно ввести ограничение на работу мигрантов в такси, убежден координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк. Свое мнение в беседе с НСН он объяснил ухудшением ситуации с аварийностью и преступностью в отрасли.

С введением ограничения на работу в такси для мигрантов рынок станет более прозрачным, считает эксперт. Также это скажется на безопасности, так как аварийность и преступность со стороны мигрантов растет, заявил он. Причем давно, по мнению специалиста, потребность в таком запрете назрела именно в Москве и Подмосковье, так как количество происшествий здесь увеличивается.

«Чем быстрее такие нормы будут приняты, тем больше жизней мы сохраним, — убежден он. — Количество аварий уже за гранью разумного, а еще конфликты и нападения».

Без иностранной рабочей силы работа транспорта не встанет, это лишь запугивание недобросовестных работодателей, предпочитающих дешевую рабочую силу, считает эксперт. При этом он признал, что при введении такого запрета придется обучать новых водителей.

Напомним, запрет на работу в такси с будущего года ввели в Челябинской области. В регионе иностранным гражданам нельзя будет заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Накануне в МВД сообщили, что в этом году из России депортировали около 15 тыс. нелегальных мигрантов. Зарегистрировано около 96 тыс. нарушений миграционного законодательства.