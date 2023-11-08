Финляндия сообщила РФ о расследовании аварии на Balticconnector

Финляндия продолжает выяснять обстоятельства происшествия на газопроводе Balticconnector и оповестила Россию о расследовании. Об этом на пресс-конференции заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

«Расследование продолжается. На уровне властей мы работаем с международными партнерами. Что касается России, мы оповестили власти об инциденте [в Балтийском море] по дипломатическим каналам», — приводит ТАСС слова главы финского МИД.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой в 1 в районе Balticconnector.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не причастна и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

После инцидента Финляндия повысила уровень риска безопасности поставок газа.

Ранее сообщалось о готовности Китая сотрудничать по ЧП с Balticconnector.