На Украине демонтировали памятник Терешковой

Власти украинского города Львова на западе страны убрали памятник советской женщине-космонавту на улице Ивана Выговского, называвшейся перед этим в честь Героя СССР Валентины Терешковой. Об этом сообщил канал «Говорит великий Львов».

Очевидцы опубликовали видео с моментом демонтажа монумента при помощи подъемного крана.

Планируется, что этот памятник в будущем перенесут в один из местных музеев.

Монумент, который представлял собой скульптуру из трех лучей-звезд и человека в скафандре, установлен в 1983 году. Вопрос о демонтаже памятника Терешковой обсуждался во Львове в 2015 и 2017 годах.

Некоторое время были планы по перевозу памятника в Ярославль, откуда родом Терешкова.

Борьба с памятниками советским и российским деятелям на Украине идет с 2015 года, с момента принятия закона о декоммунизации.

До этого на западе Украины демонтировали около 200 советских памятников.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.